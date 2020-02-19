2020-02-19T09:19:52+03:00
Политика
КП Беларусь

«Он привез решение Путина». Венедиктов объяснил встречу главы «Роснефти» с Лукашенко

По словам главреда «Эхо Москвы», мы узнаем об этом решении на днях
Ирина АВИДОВА
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Контрактов на поставки нефть на 2020 год пока нет.Контрактов на поставки нефть на 2020 год пока нет.
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Исполнительный директор компании "Роснефть" Игорь Сечин отправился в Минск к Александру Лукашенко с поручением от президента РФ Владимира Путина. Об этом заявил главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов в эфире программы "Особое мнение" вечером 18 февраля.

- Накануне Сечин встречался с Путиным. Это означает, что Сечин получил поручение. Мы знаем, что главным публичным вопросом, операционным вопросом являются поставки нефти в Республику Беларусь. Накануне руководитель "Роснефти", которая поставляла в прошлом году 50% всей нефти, которая шла в Беларусь, встречается с президентом Российской Федерации, потом садится в самолет и летит к Александру Григорьевичу Лукашенко. Очевидно - поручение. Ну очевидно. Он ему повез то, что Путин после встречи с Лукашенко принял какое решение. Он ему привез решение Путина. И мы сегодня-завтра узнаем, какое решение Путина по отношению к Беларуси и к нефтяному вопросу, - сказал Венедиктов.

Как сообщает БелаПАН, ссылаясь на слова Венедиктова, одним из вариантов транзита в России после 2024 года было объединение с Беларусью.

- И мы это все хорошо понимаем, знаем, и нечего тут лицемерить. Этот вариант не прошел. Он был, конечно, более красивым и симпатичным, такой Крым-2. Империя распалась, время разбрасывать камни, время собирать камни. Преодолеваем разруху и собираем народы под сенью Москвы. Не получилось. Обидно. А так все хорошо было. Переходим к плану-2 А план-1 - накажем. Тех, кто сорвал план, - накажем. Публично. Высечем. Розгами. За горло возьмем, придушим. Высекли, показали, но жить-то дальше как-то надо, - описал Венедиктов возможную логику Кремля. - План А (объединение с Беларусью. - Ред.) всегда лежит в папочке. Папочку отложили. Надо будет - достанем. Когда придушенного выпустим, перейдем к разговору снова.

Напомним, Путин и Сечин встречались 11 февраля. Обсуждали итоги работы "Роснефти" в 2019 году и перспективные проекты.

18 февраля Сечин прибыл в Минск и встретился с Александром Лукашенко.

- Хотелось бы полной ясности. Пользуясь тем, что мы давно знаем друг друга, вы и подскажете что-то, и мы сможем условиться в дальнейшем нашем сотрудничестве,-— сказал Александр Лукашенко в начале встречи.

- Отвечая на ваш вопрос, что делать дальше, Александр Григорьевич, надо работать вместе, конечно. Мы настроены конструктивно. Я рад, что у меня есть возможность эту тему обсудить вместе с вами, - сказал в свою очередь Сечин.

Напомним, "Роснефть" - ключевой поставщик нефти в Беларусь.

Но поставки были остановлены с 1 января из-за отсутствия подписанных контрактов на 2020 год.

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