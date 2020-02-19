Двух пешеходов сбили в Витебске, один погиб

ДТП произошли с разницей в полчаса. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Второй человек находится в больнице

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Вечером 18 февраля в Витебске произошли два ДТП с наездом на пешеходов: один погиб, другой - в больнице.

Об этом сообщает belta.by со ссылкой на ГАИ УВД Витебского облисполкома.

Первая авария произошла около 20.00 в районе дома №5 на проспекте Победы. Мужчина вышел на проезжую часть в неположенном месте. Водитель на автомобиле Ford Tourneo наехал на пешехода. В результате ДТП пешеход от полученных травм скончался.

Еще одна авария произошла через полчаса. Водитель на Hyundai Santa Fe наехал на пешехода на нерегулируемом пешеходном переходе. 79-летняя женщина находится в больнице.