2020-02-19T11:18:46+03:00
Общество
КП Беларусь

МВД: Наркотики в Беларусь идут в основном из России

Силовики рассказали о внешних угрозах
Ирина АВИДОВА
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В МВД рассказали о борьбе с наркоторговлей.В МВД рассказали о борьбе с наркоторговлей.
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На заседании Совмина обсуждали вопросы противодействия незаконному обороту наркотиков, профилактики их потребления и социальной реабилитации лиц, больных наркоманией. Глава МВД Юрий Караев, как сообщает пресс-служба ведомства, рассказал о новых рисках и угрозах.

- В 2019 году органами внутренних дел выявлено 4,5 тысячи наркопреступлений. Однако при ежегодном снижении уровня наркопреступности количество изымаемых наркотических средств и психотропных веществ увеличивается. Комплексный анализ наркоситуации выявил новые риски и угрозы, требующие незамедлительного реагирования, - отметил в своем докладе глава МВД Юрий Караев.

Из оборота изъято более полутора тонн наркотических средств, психотропных веществ их прекурсоров и аналогов. Пресечено 29 каналов поставок наркотиков.

Но, по сообщению силовиков, сейчас "обстановка в сфере нелегальных поставок наркотиков из-за границы на внутренний рынок характеризуется преобладанием российского вектора".

Увеличилось количество транзитных поставок МDМА, мефедрона и кокаина.

- Указанные факторы свидетельствуют о нарастании внешней наркоугрозы, - подчеркнул глава МВД.

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