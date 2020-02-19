Пока в Давид-Городке милиция искала вора, он съел украденное

Изменить размер текста: A A

Эта курьезная на первый взгляд история случилась в Давид-Городке Брестской области. Мужчина пожаловался в милицию, что у него со двора пропали гуси - хозяин недосчитался четырех птиц.

И милиция начала их разыскивать! Сыщики Столинского РОВД заподозрили, что к исчезновению птиц может быть причастен 44-летний, ранее судимый житель района, сообщает пресс-служба УВД Брестского облисполкома.

Он признался, что действительно положил глаз на этих гусей. В ночь, когда он пришел за ними, сарай был незаперт. Вор забрал 4 птицы и ушел.

Возместить ущерб хозяину мужчина не смог. «Съел», - так объяснил он милиции, где гуси.

Теперь правоохранителям предстоит дать оценку его действиям. За мелкое хищение в Беларуси предусмотрена административная ответственность, за кражу - уголовная.