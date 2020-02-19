2020-02-19T13:04:50+03:00
Политика
КП Беларусь

«Любой крестьянин в Египте знает слово "Беларусь". Это название качественного и надежного трактора»

Александр Лукашенко прилетел в Египет, встретится с президентом и председателем Палаты представителей
Ирина АВИДОВА
Поделиться:
Александр Лукашенко отправился в Египет на два дня. Фото: belta.byАлександр Лукашенко отправился в Египет на два дня. Фото: belta.by
Изменить размер текста:

19 февраля борт президента Беларуси приземлился в международном аэропорту Каира. У трапа самолета Александра Лукашенко встретили министр высшего образования и научных исследований Египта Халид Абдель Гафар и чрезвычайный и полномочный посол Беларуси в Египте Сергей Терентьев.

Напомним, президент отправился в Египет на два дня. Как сообщил телеграмм-канал «Пул Первого», первая встреча Лукашенко в Египте - с местным министром образования.

В первый день визита состоится встреча с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси. По итогам переговоров ожидается подписание пакета двусторонних документов.

- Сегодня можно с уверенностью говорить: Беларусь для Египта не является терра инкогнита. Любой крестьянин в Египте знает слово "Беларусь", поскольку это и название качественного и надежного трактора. Все большее количество египтян воспринимает нашу страну как источник передовых технологий, в том числе в промышленности, сельском хозяйстве, медицине и многих других областях, - отметил накануне belta.by посол Беларуси в Каире Сергей Терентьев. - Большой потенциал видим для роста торговли услугами, особенно в высокотехнологичной сфере.

Кстати, этот визит Александра Лукашенко в Египет уже третий за историю белорусско-египетских отношений. Президент был в Каире в 1998 и 2017 годах. В июне 2019 года состоялся первый официальный визит президента Египта в Беларусь.

Товарооборот между странами в 2019 году вырос на 32% - до $142 млн.

Еще больше материалов по теме: «Беларусь: Лукашенко»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Год с отсрочкой дали солдату, который на БТР врезался в молоковоз
«Зарплаты бюджетников не упали, но были перекосы». В Администрации президента следят за зарплатами
4-летний мальчик играл с наручниками родителей. Пришлось вызывать МЧС
БГУ поднимает стоимость обучения
«Сумма ущерба - 5 миллионов долларов»: за продажу учетных данных жителя Бобруйска осудили на год
«Любой крестьянин в Египте знает слово "Беларусь". Это название качественного и надежного трактора»
Пока в Давид-Городке милиция искала вора, он съел украденное
МВД: Наркотики в Беларусь идут в основном из России
Двух пешеходов сбили в Витебске, один погиб
«Он привез решение Путина». Венедиктов объяснил встречу главы «Роснефти» с Лукашенко
На стройке в Подмосковье в массовой драке убиты двое белорусов, еще один сильно травмирован
Минздрав: «Эпидемии нет, случаи гриппа - единичны»
«Можно с 14 лет»: в Беларуси определили минимальный возраст студотрядовцев
В Дзержинском районе браконьеры на «Ниве» скрывались по трассе, ныряли в подземные пешеходные переходы и сбили госинспектора
Ну здравствуй, чибис! В Беларусь начали возвращаться перелетные птицы