«Любой крестьянин в Египте знает слово "Беларусь". Это название качественного и надежного трактора»

Александр Лукашенко отправился в Египет на два дня. Фото: belta.by

Александр Лукашенко прилетел в Египет, встретится с президентом и председателем Палаты представителей

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19 февраля борт президента Беларуси приземлился в международном аэропорту Каира. У трапа самолета Александра Лукашенко встретили министр высшего образования и научных исследований Египта Халид Абдель Гафар и чрезвычайный и полномочный посол Беларуси в Египте Сергей Терентьев.

Напомним, президент отправился в Египет на два дня. Как сообщил телеграмм-канал «Пул Первого», первая встреча Лукашенко в Египте - с местным министром образования.

В первый день визита состоится встреча с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси. По итогам переговоров ожидается подписание пакета двусторонних документов.

- Сегодня можно с уверенностью говорить: Беларусь для Египта не является терра инкогнита. Любой крестьянин в Египте знает слово "Беларусь", поскольку это и название качественного и надежного трактора. Все большее количество египтян воспринимает нашу страну как источник передовых технологий, в том числе в промышленности, сельском хозяйстве, медицине и многих других областях, - отметил накануне belta.by посол Беларуси в Каире Сергей Терентьев. - Большой потенциал видим для роста торговли услугами, особенно в высокотехнологичной сфере.

Кстати, этот визит Александра Лукашенко в Египет уже третий за историю белорусско-египетских отношений. Президент был в Каире в 1998 и 2017 годах. В июне 2019 года состоялся первый официальный визит президента Египта в Беларусь.

Товарооборот между странами в 2019 году вырос на 32% - до $142 млн.