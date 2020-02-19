«Сумма ущерба - 5 миллионов долларов»: за продажу учетных данных жителя Бобруйска осудили на год

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Как сообщает СК, житель Бобруйска на протяжении нескольких лет со своего компьютера с использованием множества вредоносных программ совершал атаки на банки, платежные системы, интернет-магазины.

- В его пользовании были скомпрометированы учетные записи более миллиона человек. Он их (учетные записи. - Ред.) продавал через свои интернет-магазины и посредством этих скомпрометированных учетных данных были совершены хищения, мошеннические операции на сумму более 5 миллионов долларов, - рассказал журналистам замначальника управления по расследованию преступлений против информационной безопасности и интеллектуальной собственности главного следственного управления СК Дмитрий Петко.

Стоит отметить, что сам хищения мужчина не совершал. Но на продаже чужой информации заработал около 60 тысяч долларов. Клиенты у жителя Бобруйска были со всего мира. Они тысячами приобретали чужие реквизиты доступа и распоряжались учетными записями для мошеннических операций от имени их законных владельцев.

В прошлом году мужчина был осужден и приговорен к году лишения свободы с отсрочкой отбывания наказания.