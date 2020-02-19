2020-02-19T14:06:29+03:00
Общество
КП Беларусь

БГУ поднимает стоимость обучения

Новый ценник появится с 1 марта
Ирина АВИДОВА
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За учебу студентам-платникам придется заплатить больше.За учебу студентам-платникам придется заплатить больше.Фото: Дмитрий ЛАСЬКО
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- С 1 марта в БГУ планируется изменение стоимости обучения с целью приведения ее в соответствие с реальными затратами, - отметили в пресс-службе БГУ, сообщает belta.by. - В среднем стоимость будет изменена на 12%. Новые цены будут опубликованы позже на сайте университета в разделе «Платные услуги».

Новые цены на учебу в БГУ пока не опубликованы.

Деньги, которые получает вуз от студентов-платников, расходуются на оплату труда педагогов, обновление материально-технической базы, научно-методическое обеспечение образования и хозяйственные нужды.

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