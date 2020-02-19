4-летний мальчик играл с наручниками родителей. Пришлось вызывать МЧС

Чтобы не пугать ребенка, спасатели освобождали его без помощь спецоборудования

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Поздно вечером 18 февраля в МЧС поcтупил нестандартный звонок с просьбой о помощи. В 22.16 в службу обратились встревоженные родители. Просьба: помочь снять наручники с ног ребенка.

- Четырехлетний мальчик играл с алюминиевыми наручниками, надел на ноги и защелкнул. Как пояснили родители, они около часа пытались самостоятельно их снять, но безрезультатно, и решили призвать на помощь спасателей, - говорится в сообщении МЧС.

Кстати, мальчик спокойно сидел и ждал помощи. Правда, увидев спецоборудование, заплакал. Сотрудники МЧС решили не пугать ребенка и достали более простые инструменты.

Ноги мальчика обводили с помощью напильника и плоскогубцев. На все на это ушло 15 минут. Ребенок улыбнулся и сказал: «Вырасту и пойду работать спасателем».