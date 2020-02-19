2020-02-19T14:53:24+03:00
Общество
КП Беларусь

4-летний мальчик играл с наручниками родителей. Пришлось вызывать МЧС

Чтобы не пугать ребенка, спасатели освобождали его без помощь спецоборудования
Ирина АВИДОВА
Поделиться:
Ребенок застегнул наручниками родителей свои ноги. Фото: МЧСРебенок застегнул наручниками родителей свои ноги. Фото: МЧС
Изменить размер текста:

Поздно вечером 18 февраля в МЧС поcтупил нестандартный звонок с просьбой о помощи. В 22.16 в службу обратились встревоженные родители. Просьба: помочь снять наручники с ног ребенка.

- Четырехлетний мальчик играл с алюминиевыми наручниками, надел на ноги и защелкнул. Как пояснили родители, они около часа пытались самостоятельно их снять, но безрезультатно, и решили призвать на помощь спасателей, - говорится в сообщении МЧС.

Кстати, мальчик спокойно сидел и ждал помощи. Правда, увидев спецоборудование, заплакал. Сотрудники МЧС решили не пугать ребенка и достали более простые инструменты.

Ноги мальчика обводили с помощью напильника и плоскогубцев. На все на это ушло 15 минут. Ребенок улыбнулся и сказал: «Вырасту и пойду работать спасателем».

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Год с отсрочкой дали солдату, который на БТР врезался в молоковоз
«Зарплаты бюджетников не упали, но были перекосы». В Администрации президента следят за зарплатами
4-летний мальчик играл с наручниками родителей. Пришлось вызывать МЧС
БГУ поднимает стоимость обучения
«Сумма ущерба - 5 миллионов долларов»: за продажу учетных данных жителя Бобруйска осудили на год
«Любой крестьянин в Египте знает слово "Беларусь". Это название качественного и надежного трактора»
Пока в Давид-Городке милиция искала вора, он съел украденное
МВД: Наркотики в Беларусь идут в основном из России
Двух пешеходов сбили в Витебске, один погиб
«Он привез решение Путина». Венедиктов объяснил встречу главы «Роснефти» с Лукашенко
На стройке в Подмосковье в массовой драке убиты двое белорусов, еще один сильно травмирован
Минздрав: «Эпидемии нет, случаи гриппа - единичны»
«Можно с 14 лет»: в Беларуси определили минимальный возраст студотрядовцев
В Дзержинском районе браконьеры на «Ниве» скрывались по трассе, ныряли в подземные пешеходные переходы и сбили госинспектора
Ну здравствуй, чибис! В Беларусь начали возвращаться перелетные птицы