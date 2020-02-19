Год с отсрочкой дали солдату, который на БТР врезался в молоковоз

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Эта авария произошла в марте 2018 в Березе. Во время марша военной техники по городу БТР врезался в молоковоз. В ДТП сильно пострадал 45-летний водитель грузовика - он получил перелом бедра. За рулем бронетранспортера ехал солдат-срочник.

Длительное следствие пришло к выводу, что правила нарушил водитель БТР. Колонна военной техники двигалась с разрывами - водитель МАЗа не понял, что это организованный марш, и не видел машин сопровождения с проблесковыми маячками. На перекрестке БТР ехал на красный сигнал светофора - и врезался в молоковоз.

В итоге наказали 22-летнего солдата. Суд Березовского района посчитал, что он "не убедился в том, что безопасность проезда перекрестка обеспечена и что его действия, совершаемые с отступлением от требований светофоров, не создадут опасности и препятствия для дорожного движения".

По ч. 2 ст. 464 УК его приговорили к 1 году лишения свободы с отсрочкой на 1 год. Также в течение этого года ему запрещеео управлять транспортными средствами и менять место жительства. Приговор в силу еще не вступил.