2020-02-19T16:29:32+03:00
Общество
КП Беларусь

Ремонт станции «Площадь Победы»: один из выходов будет закрыт с 20 февраля до 14 марта

Закроют выход, который ведет в сторону пр. Машерова
Ирина АВИДОВА
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Выходы из метро на Площади Победы ремонтируют.Выходы из метро на Площади Победы ремонтируют.Фото: Павел МАРТИНЧИК
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Один из выходов со станции метро «Площадь Победы» будет полностью закрыт с 20 февраля до 14 марта, сообщает belta.by. Ремонт пройдет на выходе №4-2, который ведет в сторону пр. Машерова.

Напомним, о капремонте столичной площади Победы стало известно в марте 2019 года. Основной фишкой должен стать подогрев площадки у Вечного огня - это нужно для увеличения срока службы гранитных плит, устилающих площадку. Оказалось, что на замену треснувших плит площадки ежегодно тратят 35 тысяч рублей. Последний капремонт объекта проводился в 2003 году. Закончить работы собираются к громкой дате - 75-летию окончания Великой Отечественной войны, 9 мая 2020 года.

Поменяют также гранитные плиты у основания монумента, отремонтируют так называемую нижнюю ритуальную площадку с венком, которую в народе иногда называют «леденец» (подробнее).

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