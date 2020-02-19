Житель Минского района продавал несуществующие билеты на концерт Макса Коржа

Этого парня подозревают в мошенничестве с билетами на Макса Коржа. Фото: СК

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Уголовное дело о мошенничестве возбудили в отношении 23-летнего парня.

Как выяснили следователи, он в апреле-мае 2019 года продавал через соцсети билеты на концерт Макса Коржа. Только полномочий ему таких никто не давал, и никаких билетов у него не было.

- В некоторых случаях потерпевшие перечисляли деньги на банковскую карту, в других – отдавали лично. После получения денег подозреваемый обещал встретиться и передать билеты, но в дальнейшем неоднократно переносил встречи и переставал выходить на связь, - комментируют в Следственном комитете.

Пока установлено, что несуществующие билеты на суммц более 400 рублей купили 6 человек, желающих попасть на концерт Макса Коржа. Следователи предполагают, что таких людей может быть больше.

Если вы тоже попали в такую ситуацию, сообщите об этом по телефонам: 8 (017) 389 55 55, 8 (044) 500 31 11 или 102.