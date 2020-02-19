«Обществу необходимо стать на защиту учителя»: в Беларуси могут ввести наказание за оскорбление учителя

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- В последнее время происходит немало событий негативного характера, когда ученики пытаются давить на педагога, а порой и оскорбляют его. Обществу необходимо стать на защиту учителя, - говорит Ольга Чуприс, замглавы Администрации президента.

Ольга Чуприс 19 февраля посетила Волковысский коледж, который относится к Гродненскому университету им. Я. Купалы и в котором готовят в основном педагогов.

Идею о правовой защите учителей Беларусь подсмотрела в Казахстане, сказала Чуприс.

- Мы присмотрелись к этому опыту и также планируем ввести такую норму в Кодекс об административных правонарушениях, чтобы защитить учителя. Ведь это человек, с которым каждый из нас идет по жизни и от которого во многом зависит, как сложится наша дальнейшая судьба, - цитирует замглавы президентской администрации belta.by.