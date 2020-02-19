Видеофакт. В Витебске задержали россиянина-рецидивиста, вооруженного боевым ТТ

Мужчина отсидел 17 лет за разбойные нападения в Витебске и снова вернулся в город

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Во вторник, 18 февраля, в Витебске оперативниками при поддержке бойцов ОМОНа и сотрудников областного УВД был задержан 51-летний гражданин России. Об этом проинформировала пресс-служба МВД в официальном Телеграме.

Сообщается, что задержанный мужчина подозревается в незаконном обороте оружия. Как ранее установили правоохранители, россиянин незаконно купил и носил при себе пистолет конструкции Токарева «ТТ» – огнестрельное нарезное оружие. Боевой ТТ 1934 года выпуска изъяли при задержании.

– Приобретенное оружие фигурант собирался использовать для совершения преступлений, – пояснили в пресс-службе.

Известно, что у задержанного россиянина уже было несколько судимостей за тяжкие и особо тяжкие преступления. Из заключения подозреваемый был освобожден в марте 2019 года, где отбывал наказание сроком 17 лет, в том числе, за незаконный оборот оружия и совершение разбойных нападений в Витебске в начале 2000 годов.

Против него возбуждено уголовное дело.