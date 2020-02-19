В Лунинецком районе ночью на самодельном пикапе разбился 30-летний бесправник

У мужчины никогда не было водительских прав

Изменить размер текста: A A

Серьезное дорожно-транспортное происшествие произошло на Брестчине ночью со вторника 18 февраля на среду 19 февраля. Об этом пресс-служба ГАИ УВД Брестского областного исполкома написала в официальном сообществе во ВКонтакте.

Известно, что в вечернее время по дороге, соединяющей населенные пункты Любань, Перуново, Барсуково и границу Минской области, выехал на авто 30-летний сельчанин из агрогородка Любачин, что в Лунинецком районе. Правда, транспортное средство на котором мужчина отправился в путь было не совсем обычным: сельчанин сель за руль самодельного «пикапа».

– На грунтовке водитель не справился с управлением, и машина оказалась в левом по ходу движения кювете. За пределами дороги произошло опрокидывание. Сообщение об аварии поступило от очевидцев около 00.20 часов. Мужчина в ДТП получил серьезные травмы и был госпитализирован, – пояснили в пресс-службе.

Как уточнили правоохранители, садиться за руль сельский Кулибин не имел права – у мужчины никогда не было водительского удостоверения.

По факту ДТП идет разбирательство.