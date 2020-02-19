2020-02-19T19:20:12+03:00
Общество
КП Беларусь

На военные сборы под Витебском вызвали председателей шести облисполкомов, главу Минска и их замов

Чиновники прослушали лекции, посмотрели технику и понаблюдали за боевым эпизодом на полигоне [фото]
Надежда БУТОВИЧ
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Чиновникам объяснили предназначение и порядок действий на случай вооруженного конфликта. Фото: belta.by.Чиновникам объяснили предназначение и порядок действий на случай вооруженного конфликта. Фото: belta.by.
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В среду, 19 февраля, недалеко от Витебска, на полигоне Лосвидо прошли сборы «Военная безопасность и оборона Беларуси», в военизированных мероприятиях участвовало руководство всех шести облисполкомов Беларуси, а также глава Минска, их заместители, региональные комиссары. С места событий новость транслировала belta.by.

Индивидуальная подготовка

На таких сборах для управленцев преследуется главная цель – повысить уровень индивидуальной подготовки участников. Председатели исполкомов были ознакомлены с темой развития военной и политической обстановки у рубежей Беларуси, узнали о роли и месте территориальной обороны в современных вооруженных конфликтах, а также о назначении территориальных войск.

Для губернаторов организовали демонстрацию современного вооружения, провели лекции, рассказали о порядковых действиях территориальных войск и силовых подразделений. На полигоне наглядно отрабатывались действия войсковых подразделений в «населенном пункте».

Сборы для управленцев проводятся в Беларуси систематически. Фото: belta.by.

Сборы для управленцев проводятся в Беларуси систематически. Фото: belta.by.

«Мужчина должен защитить семью, а руководитель – регион»

Как пояснили журналистам, подобные сборы для управленцев проводят систематически. На нынешних сборах демонстрировали и объясняли принципы ведение боевых действий на временно захваченных противником территориях.

– Выстроенная система подготовки должностных лиц Беларуси является действенной. С главами областей каждый год проводятся сборы с теоретическим и практическим обучением. В Военной академии существует специальность «Территориальная оборона». Также два раза в год в Академии проходят курсы для глав районов и их замов по военной подготовке и задачах военного периода, – уточнил начальник Генштаба - первый зам министра обороны Беларуси Александр Вольфович.

За боем во временно захваченной деревне руководители наблюдали со стороны. Фото: belta.by.

За боем во временно захваченной деревне руководители наблюдали со стороны. Фото: belta.by.

Данное мероприятие – один из пунктов плана подготовки ВС на 2019 -2020 годы.

– Каждый мужчина должен знать, как защитить свою семью, а руководитель обязан понимать, как защитить подведомственный ему регион. Меняется техника, необходимо шагать в ногу со временем, понимать, с каким оружием стоять у границы, – прокомментировал председатель Витебского облисполкома Николай Шерстнев.

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