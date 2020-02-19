2020-02-19T19:46:04+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Минчанин обналичил карточку друга, когда тот умер. Наследники заявили в милицию

Дело отправлено в СК на правовую оценку
Надежда БУТОВИЧ
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Мужчина не вернул карточку другу, а когда тот умер, снял с нее все деньги.Мужчина не вернул карточку другу, а когда тот умер, снял с нее все деньги.Фото: Надежда БУТОВИЧ
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К правоохранителям на днях обратилась 41-летняя минчанка. Женщина рассказала, что вступала в наследство, и ей сообщили в банке, что со счета покойного брата была списана крупная сумма наличности, но это произошло уже после его смерти. Об инциденте рассказали в пресс-службе ГУВД Мингорисполкома.

В ходе следствия выяснилось, что умерший мужчина дружил с 55-летним минчанином, нередко обращался к нему с просьбами о покупках, доверял банковскую карточку.

– Незадолго до смерти минчанин попросил друга сходить в магазин за продуктами. Наличных не было и он, не задумываясь, отдал другу «пластик» и сообщил пин-код. Продукты товарищ принес, а вот банковскую карточку не вернул или забыл вернуть, – рассказали в пресс-службе.

Когда друг скончался, минчанин вспомнил о его карточке и отправился к банкомату. Мужчина снял со счета более 1800 белорусских рублей. Материалы разбирательства переданы в СК на правовую оценку.

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