2020-02-19T20:27:45+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Березовском районе УАЗик съехал с дороги и влетел в дерево: трое пострадавших

Пассажир, который ехал сзади и не был пристегнут, – в критическом состоянии [видео]
Надежда БУТОВИЧ
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Машина врезалась в дерево. Фото: МВД.Машина врезалась в дерево. Фото: МВД.
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Серьезное ДТП с тремя пострадавшими произошло на территории Березовского района в среду, 19 февраля. Об этом сообщила пресс-служба МВД в официальном аккаунте в Telegram.

Авария случилась в утренние часы на автотрассе направлением Борки – Черняково – Малые Лесковичи. По дороге Н81 в авто «УАЗ» ехали три человека. За рулем находился 35-летний водитель, рядом с ним ехал 36-летний мужчина, а на заднем сидении – 58-летний пассажир.

– Примерно в 10.20 часов водитель не справился с управлением и «УАЗ» съехал с дороги, – пояснили в пресс-службе.

Водитель не справился с управлением и съехал с дороги. Фото: МВД.

Водитель не справился с управлением и съехал с дороги. Фото: МВД.

С грунтовки машина словно «нырнула» в кювет, где врезалась прямо в растущее у обочину дерево. Госпитализированы все участники аварии, в тяжелом состоянии находится 58-летний пассажир. Мужчина не был пристегнут ремнем безопасности в момент столкновения. Уточняется, что водитель управлял авто трезвым.

ГАИ проводит проверку.

ДТП в Березовском районе: трое пострадавших.

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