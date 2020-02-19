2020-02-19T20:45:57+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Дрогичинском районе сын-рыбак на надувной лодке утонул на глазах отца

Мужчина пытался спасти сына, но на берег его вынес уже бездыханного
Надежда БУТОВИЧ
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Рыбак поплыл на середину озера, а лодка стала сдуваться.Рыбак поплыл на середину озера, а лодка стала сдуваться.Фото: Надежда БУТОВИЧ
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Страшная трагедия произошла на Брестчине: сын-рыбак утонул на глазах пожилого отца. Об этом belta.by проинформировала со слов Дмитрия Иванюка, официального представителя УСК по Брестской области.

Несчастный случай на воде случился в среду, 19 февраля, недалеко от деревни Головчицы, что в Дрогичинском районе. С утра 65-летний сельчанин вместе с сыном приехал на рыбалку. Пенсионер рыбачил с берега, а сын надул резиновую лодку и поплыл на середину озера.

– Мужчина видел, как сын на лодке отплыл к центру водоема. Понял, что лодка стала сдуваться. и сын спешит причалить к берегу. Однако молодой рыбак доплыть до берега не успел и стал тонуть. Отец бросился в воду, чтобы спасти сына. Мужчина вытащил утонувшего на берег, но тот уже не подавал признаков жизни, реанимационные мероприятия не дали результатов. Прибывшие медики констатировали смерть, – рассказали в УСК.

Райотдел СК Дрогичина проводит проверку. Назначена судмедэкспертиза.

Ранее «Комсомолка» рассказывала о жутких трагедиях в Верхендвинском районе, где при схожих обстоятельствах на одном и том же озере один за другим тонули рыбаки. Местные власти были вынуждены запретить сельчанам рыбачить с лодок – только с берега.

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