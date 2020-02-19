2020-02-19T21:41:30+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Посмотрите, как в Могилеве двое парней едва не разбились, дрифтуя на угнанной «копейке»

Машину они бросили в кювете, куда в итоге угодили [видео]
Надежда БУТОВИЧ
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Автоугонщики устроили дрифт на пустой парковке. Фото: стоп-кадр.Автоугонщики устроили дрифт на пустой парковке. Фото: стоп-кадр.
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Правоохранители Могилева установили личности двух угонщиков, которые устроили экстремальный дрифт на одной из городских парковок и лишь чудом не пострадали сами и никому не навредили, кроме автовладельца. Подробности сообщили в пресс-службе УВД Могилевского облисполкома.

В милицию 13 февраля обратился 21-летний житель областного города. Он рассказал, что его «ВАЗ», припаркованный на улице Белыницкого-Бирули, ночью пытались угнать.

– Расследуя инцидент, оперативники вышли на след 17- и 19-летнего ранее судимых могилевчанин. Выяснилось, что в ту злополучную ночь молодые люди, действительно, попытались угнать «копейку» заявителя, машина не завелась, и они бросили ее с открытой дверцей, – рассказали в пресс-службе.

Дальше угонщики набрели на еще одну такую же машину, но уже на улице Кулешова. Машина была припаркована рядом с продмагом. Когда машина завелась, они устроили дрифт на пустой парковке, едва не врезавшись при этом в газетный киоск.

На кадрах видео, которое засняла камера видеонаблюдения, видно, как молодые люди преодолевают несколько заносов на парковке и на скорости уезжают в город.

– Во время очередного сильного заноса недалеко от перекрестка Белыницкого-Бирули и Масленикова машина оказалась в кювете, вытолкать ее угонщики не смогли и оставили на месте ДТП. Владелец же утром позвонил в милицию и заявил об угоне, – добавили в УВД.

Машину в технически исправном состоянии вернули хозяину, а против фигурантов возбудили уголовное дело. Материалы отправлены в СК на правовую оценку.

Дрифт в Могилеве..

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