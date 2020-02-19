Молодечненец убирался на чердаке и нашел ружье прадеда, умершего 30 лет назад

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На днях к правоохранителям обратился 31-летний житель Молодечно. Мужчина принес в милицию раритетное ружье, которое, по его словам, нашел во время уборки на чердаке дачного домика. Об инциденте в деревне Селевцы, что в Молодечненском районе, проинформировали в пресс-службе УВД Минского облисполкома.

– Мужчина рассказал, что раритетная «гладкостволка» могла принадлежать его прадеду. В пожилом возрасте мужчина скончался около 30 лет назад, – пояснили в пресс-службе.

Сейчас изъятое оружие отправлено на экспертизу, идет проверка.

– В 2019 году в Молодечно и районе было добровольно сдано 4 незарегистрированных огнестрельных оружия. Кроме того, было изъято около 180 боеприпасов. За незаконное хранение возбуждены три уголовных дела, – уточнили в УВД.

К слову, в Витебске на днях правоохранители изъяли еще один «раритет» – боевой пистолет ТТ 1934 года выпуска. Оружие незаконно приобрел россиянин-рецидивист, собиравшийся использовать его по назначению.