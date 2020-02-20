2020-02-20T12:02:55+03:00
Политика
КП Беларусь

Коран и меч: какими подарками обменялись Лукашенко и президент Египта

Белорусский лидер передал коллеге фото с египтянином, который работает в Светлогорске
Павел МИЦКЕВИЧ
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Президент Египта подарил Лукашенко меч. Фото: пресс-службаПрезидент Египта подарил Лукашенко меч. Фото: пресс-служба
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Президент Беларуси во время своего официального визита в Египет 19 февраля встретился в Каире с президентом страны. После переговоров Александр Лукашенко и Абдель Фаттах ас-Сиси обменялись подарками. Президент Египта вручил белорусскому гостю египетский меч - рукоятка оружия изготовлена из редкого африканского дерева, инкрустированного медью. А Лукашенко подарил коллеге Коран, который был напечатан в Беларуси, сообщает пресс-служба президента.

Еще один сувенир, который привез из Минска белорусский президент, - совместный снимок Лукашенко с работником Светлогорского целлюлозно-картонного комбината. Буквально неделю назад, во время помещения предприятия, президент познакомился там с египтянином Феди Халилем - уже около семи лет он живет в Беларуси и женился на местной девушке. Лукашенко тогда сказал иностранцу:

- Мы тебя там вспомним. И даже президенту ас-Сиси об этом скажу. Обязательно про тебя расскажу.

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Коран и меч: какими подарками обменялись Лукашенко и президент Египта
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