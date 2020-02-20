В гомельских магазинах бумажные пакеты продают в два раза дороже полиэтиленовых

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В сети продуктовых магазинов гомельского государственного предприятия на кассах появились бумажные пакеты. Правда, покупатели по-прежнему выбирают полиэтиленовые, потому что стоят они почти в два раза дешевле бумажных - около 60 копеек.

- Бумажные пакеты появились двух размеров. Маленький стоит 80 копеек, но в него почти ничего не положишь. А побольше, хотя он тоже не особо вместительный, - 1 руб 17 копеек. Пакеты белорусского производства. Кто их будет покупать за такие деньги? - рассказала «КП» кассир.

Напомним, Беларусь медленно, но верно подтягивается за Европой в защите окружающей среды от лишнего пластика. 19 сентября в стране вступили в силу важные изменения в ассортиментных перечнях объектов торговли и общепита. С этого дня в магазинах, павильонах, автолавках и на заправках обязательно должны быть экологичные бумажные пакеты. Теперь покупатель на кассе будет делать выбор не только между большим и маленьким пластиковым пакетом, но и в пользу бумажного.

Сдвиг в пользу биоразлагаемого материала произошел после выступления президента Александр Лукашенко в Ивьевском районе:

- Засоряем почву и территорию так, что скоро цветущая, зеленая и синеокая Беларусь превратится в свалку!