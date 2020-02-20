2020-02-20T10:33:15+03:00
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КП Беларусь

Крутой: на «Евровидение» от России мог бы поехать Тима Белорусских

Композитор сказал о белорусе «с позиции прямого эфира и живого исполнения»
Павел МИЦКЕВИЧ
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На «Евровидение» от России мог бы поехать Тима БелорусскихНа «Евровидение» от России мог бы поехать Тима БелорусскихФото: Павел МАРТИНЧИК
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Известный российский композитор и продюсер Игорь Крутой заявил журналистам, что участником «Евровидения» от России мог бы стать артист Тима Белорусских из Минска. У композитора спросили, кто из нынешних артистов эстрады ему импонирует и мог бы представить Россию на международном уровне - например, Ольга Бузова, Федук, Зиверт.

- Почти все перечисленные симпатичны. Но если говорить с позиции прямого эфира и живого исполнения на Европу и на мир, я бы отправил, возможно, Тиму Белорусских, - цитирует Крутого starhit.ru. Композитор добавил, что не хочет «сильно в эти игры влезать» и просто высказал свое мнение.

Минчанин Тима Белорусских - один из самых популярных эстрадных артистов в России. Он получил известность в 2018 году с песней «Мокрые кроссы». Затем вышла песня «Незабудка», тоже ставшая хитом. А в начале 2019 года Тима Белорусских выпустил первый альбом - «Твой первый диск - моя кассета».

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