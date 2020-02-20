Крутой: на «Евровидение» от России мог бы поехать Тима Белорусских

Изменить размер текста: A A

Известный российский композитор и продюсер Игорь Крутой заявил журналистам, что участником «Евровидения» от России мог бы стать артист Тима Белорусских из Минска. У композитора спросили, кто из нынешних артистов эстрады ему импонирует и мог бы представить Россию на международном уровне - например, Ольга Бузова, Федук, Зиверт.

- Почти все перечисленные симпатичны. Но если говорить с позиции прямого эфира и живого исполнения на Европу и на мир, я бы отправил, возможно, Тиму Белорусских, - цитирует Крутого starhit.ru. Композитор добавил, что не хочет «сильно в эти игры влезать» и просто высказал свое мнение.

Минчанин Тима Белорусских - один из самых популярных эстрадных артистов в России. Он получил известность в 2018 году с песней «Мокрые кроссы». Затем вышла песня «Незабудка», тоже ставшая хитом. А в начале 2019 года Тима Белорусских выпустил первый альбом - «Твой первый диск - моя кассета».