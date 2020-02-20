2020-02-20T11:14:27+03:00
Экономика
КП Беларусь

Беларусь повысила тариф на транспортировку российской нефти

Пока речь идет об одном участке магистрального трубопровода
Павел МИЦКЕВИЧ
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Беларусь повысила тариф на прокачку российской нефтиБеларусь повысила тариф на прокачку российской нефтиФото: Павел МИЦКЕВИЧ
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Вступило в силу постановление Министерства антимонопольного регулирования и торговли Беларуси о новых тарифах на транспортировку нефти. Напомним, на основании указа президента в МАРТ изменили постановление, принятое в 2011 году, «О некоторых вопросах регулирования цен (тарифов) в Республике Беларусь».

В предыдущий документ внесена важная правка, и сейчас в пункте «О тарифе на услугу по транспортировке нефти по магистральному трубопроводу по отдельному маршрутному направлению» вместо цифры 191,2 стоит 203,8.

Это значит, что тариф на прокачку российской нефти повышен до 203,8 рос. руб. за 1 тонну. Пока речь идет об одном участке магистрального трубопровода - Унеча (Высокое) - Полоцк - Невель, который принадлежит предприятию «Гомельтранснефть Дружба».

Ранее гендиректор предприятия сообщал о планирующемся повышении тарифов - это решение было принято с учетом понесенных потерь из-за ситуации с грязной нефтью. Кроме того, на белорусский бюджет негативно повлиял налоговый маневр в РФ.

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