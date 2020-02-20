2020-02-20T11:36:30+03:00
Общество
КП Беларусь

«Никаких действий не требуется». МЧС сегодня рассылает эсэмэски

В Беларуси проверяют систему оповещения
Павел МИЦКЕВИЧ
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МЧС сегодня рассылает эсэмэскиМЧС сегодня рассылает эсэмэскиФото: Павел МИЦКЕВИЧ
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С 20 февраля МЧС Беларуси проводит «Единый день безопасности» и проверяет систему оповещения. В рамках этой проверки абонентам операторов сотовой связи А1 и МТС придут смс-сообщения с текстом «Проводится проверка системы оповещения, никаких действий не требуется». Отправителем будет указан сайт mchs.gov.by.

Также МЧС будет отрабатывать систему оповещения через интернет-ресурсы и эфир радиостанций. А в зданиях с массовым пребыванием людей пройдут тренировки действий в случае пожара.

Кроме того, специалисты проверят силы гражданской обороны, использование средств индивидуальной защиты. Пройдут тренировки по оказанию помощи пострадавшим, организации и управления эвакуацией.

МЧС обещает проводить тематические встречи с местными жителями, обучение и конкурсы в школах, повышать безопасность на дорогах.

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