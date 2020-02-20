2020-02-20T12:11:26+03:00
Общество
КП Беларусь

Перепись населения: Минск стал 2-миллионным городом

А численность населения Беларуси составила 9,4 млн человек
Павел МИЦКЕВИЧ
Поделиться:
Минск стал 2-миллионным городомМинск стал 2-миллионным городомФото: Дмитрий ЛАСЬКО
Изменить размер текста:

В Национальном статистическом комитете 20 февраля озвучили первые данные переписи населения, которая проходила в 2019 году. Выяснилось, что опросить удалось 95% населения, из них 22% переписались через интернет, а большинство были опрошены на дому. 2% отказались отвечать на вопросы, к некоторым переписчики не смогли попасть домой.

Глава Белстата Инна Медведева рассказала, что сейчас в Беларуси живет 9 млн 413 тыс. человек. А прирост численности населения зафиксирован только в столице и в Минской области. Число жителей Минска уже перевалило за 2 млн и, по данным переписи, составило 2 млн. 18 тыс. человек.

Количество людей, проживающих в Минской области, приблизилось к 1,5 млн. На втором месте по численности населения - Гомельская область с 1 млн 388 тыс. человек. Чуть меньше людей живут в Брестской области. Затем - Витебский регион, где численность составила 1 млн. 135 тыс. Меньше всего жителей в западном и восточном регионах страны, в Гродненской и Могилевской областях, - чуть больше одного миллиона человек в каждом регионе.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Перепись населения: Минск стал 2-миллионным городом
«Никаких действий не требуется». МЧС сегодня рассылает эсэмэски
Беларусь повысила тариф на транспортировку российской нефти
Крутой: на «Евровидение» от России мог бы поехать Тима Белорусских
Коран и меч: какими подарками обменялись Лукашенко и президент Египта
В гомельских магазинах бумажные пакеты продают в два раза дороже полиэтиленовых
Как в 90-х: В Воложинском районе пятеро парней всю ночь возили знакомого по лесам, выбивая несуществующий долг
Молодечненец убирался на чердаке и нашел ружье прадеда, умершего 30 лет назад
Посмотрите, как в Могилеве двое парней едва не разбились, дрифтуя на угнанной «копейке»
В Дрогичинском районе сын-рыбак на надувной лодке утонул на глазах отца
В Березовском районе УАЗик съехал с дороги и влетел в дерево: трое пострадавших
Минчанин обналичил карточку друга, когда тот умер. Наследники заявили в милицию
На военные сборы под Витебском вызвали председателей шести облисполкомов, главу Минска и их замов