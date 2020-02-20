Перепись населения: Минск стал 2-миллионным городом

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В Национальном статистическом комитете 20 февраля озвучили первые данные переписи населения, которая проходила в 2019 году. Выяснилось, что опросить удалось 95% населения, из них 22% переписались через интернет, а большинство были опрошены на дому. 2% отказались отвечать на вопросы, к некоторым переписчики не смогли попасть домой.

Глава Белстата Инна Медведева рассказала, что сейчас в Беларуси живет 9 млн 413 тыс. человек. А прирост численности населения зафиксирован только в столице и в Минской области. Число жителей Минска уже перевалило за 2 млн и, по данным переписи, составило 2 млн. 18 тыс. человек.

Количество людей, проживающих в Минской области, приблизилось к 1,5 млн. На втором месте по численности населения - Гомельская область с 1 млн 388 тыс. человек. Чуть меньше людей живут в Брестской области. Затем - Витебский регион, где численность составила 1 млн. 135 тыс. Меньше всего жителей в западном и восточном регионах страны, в Гродненской и Могилевской областях, - чуть больше одного миллиона человек в каждом регионе.