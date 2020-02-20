«За Радзіму!» МИД Беларуси подготовил стикеры ко Дню родного языка

Они уже доступны для скачивая в вайбере

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К Международному дню родного языка, который отмечается во всем мире 21 февраля, Министерство иностранных дел Беларуси совместно с Viber подготовило несколько стикеров с «дипломатическими фразами» по-белорусски. Например, «Усё па пратаколе», «Прапаную перамовы», «Узгоднена», «За Радзіму!». Официальный стикерпак от МИД уже доступен для свободного скачивания в вайбере.

- Дыпламатычна павіншуй родных і сяброў з Днём роднай мовы! - предлагает ведомство.

Традиционно 21 февраля МИД проведет торжественное мероприятие по случаю Международного дня родного языка. Оно пройдет в Национальной библиотеке. Дипломаты иностранных государств зачитают на родном языке отрывки из произведений о своей Родине. В празднике примут участие представители руководства МИД, главы дипмиссий, представительств международных организаций. Мероприятие пройдет совместно с Национальной комиссией Беларуси по делам ЮНЕСКО, Национальной библиотекой и компанией A1.