2020-02-20T13:39:31+03:00
Общество
КП Беларусь

«За Радзіму!» МИД Беларуси подготовил стикеры ко Дню родного языка

Они уже доступны для скачивая в вайбере
Павел МИЦКЕВИЧ
Поделиться:
МИД Беларуси подготовил стикеры ко Дню родного языка. Фото: МИДМИД Беларуси подготовил стикеры ко Дню родного языка. Фото: МИД
Изменить размер текста:

К Международному дню родного языка, который отмечается во всем мире 21 февраля, Министерство иностранных дел Беларуси совместно с Viber подготовило несколько стикеров с «дипломатическими фразами» по-белорусски. Например, «Усё па пратаколе», «Прапаную перамовы», «Узгоднена», «За Радзіму!». Официальный стикерпак от МИД уже доступен для свободного скачивания в вайбере.

- Дыпламатычна павіншуй родных і сяброў з Днём роднай мовы! - предлагает ведомство.

Традиционно 21 февраля МИД проведет торжественное мероприятие по случаю Международного дня родного языка. Оно пройдет в Национальной библиотеке. Дипломаты иностранных государств зачитают на родном языке отрывки из произведений о своей Родине. В празднике примут участие представители руководства МИД, главы дипмиссий, представительств международных организаций. Мероприятие пройдет совместно с Национальной комиссией Беларуси по делам ЮНЕСКО, Национальной библиотекой и компанией A1.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
20.02.2020 в Беларуси расписались 120 пар
Нацаэропорт «Минск» и WizzAir договорились о приходе лоукостера в Беларусь
«В долг оставлял якобы дорогие часы». Хитрый мошенник обманул на 450 рублей в Могилеве
Был трезв и нанес ущерб на 32 тысячи рублей: в Бресте расследовали дело парня, который топором разгромил гипермаркет
«За Радзіму!» МИД Беларуси подготовил стикеры ко Дню родного языка
Перепись населения: Минск стал 2-миллионным городом
«Никаких действий не требуется». МЧС сегодня рассылает эсэмэски
Беларусь повысила тариф на транспортировку российской нефти
Крутой: на «Евровидение» от России мог бы поехать Тима Белорусских
Коран и меч: какими подарками обменялись Лукашенко и президент Египта
В гомельских магазинах бумажные пакеты продают в два раза дороже полиэтиленовых
Как в 90-х: В Воложинском районе пятеро парней всю ночь возили знакомого по лесам, выбивая несуществующий долг
Молодечненец убирался на чердаке и нашел ружье прадеда, умершего 30 лет назад
Посмотрите, как в Могилеве двое парней едва не разбились, дрифтуя на угнанной «копейке»
В Дрогичинском районе сын-рыбак на надувной лодке утонул на глазах отца
В Березовском районе УАЗик съехал с дороги и влетел в дерево: трое пострадавших
Минчанин обналичил карточку друга, когда тот умер. Наследники заявили в милицию
На военные сборы под Витебском вызвали председателей шести облисполкомов, главу Минска и их замов