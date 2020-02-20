2020-02-20T13:42:23+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Был трезв и нанес ущерб на 32 тысячи рублей: в Бресте расследовали дело парня, который топором разгромил гипермаркет

Экспертиза признала его вменяемым
Оксана БРОВАЧ
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В Бресте парень будет отвечать по уголовным статьям за то, что разгромил гипермаркет.В Бресте парень будет отвечать по уголовным статьям за то, что разгромил гипермаркет.
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Инцидент произошел 17 августа 2019 года в Бресте ночью, когда торговый центр был уже закрыт. Парень с топором разбил стекло на входной двери, проник внутрь и стал громить все, что попало под руку: витрины, двери павильонов, холодильники.

Происходящее попало на записи камер видеонаблюдения, их приобщили к материалам дела. Задержали 18-летнего погромщика в тот же вечер. Милиции парень оказал сопротивление. Сдался только после предупредительных выстрелов.

Расследование этого дела завершено. Парня обвинили в хулиганстве (ч. 1 ст. 339 УК РБ), умышленном уничтожении и повреждении имущества с ущербом в особо крупном размере (ч. 3 ст. 218) и в угрозе применения насилия в отношении сотрудника милиции (ст. 364).

- Следствием установлено, что причиненный им ущерб составил более 32 тысяч рублей. При совершении указанных действий обвиняемый был трезв, - сообщает пресс-служба Следственного комитета.

Сразу после задержания правоохранители сообщали, что парень находился в состоянии опьянения.

Следователи получили заключение психолого-психиатрической экспертизы. Она признала брестчанина вменяемым - он понимал, что делает, мог руководить своими действиями и осознавал, к каким последствиям они приводят. На учете у психиатра парень не числится. До суда он будет находиться под стражей.

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Был трезв и нанес ущерб на 32 тысячи рублей: в Бресте расследовали дело парня, который топором разгромил гипермаркет
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