2020-02-20T13:52:32+03:00
Происшествия
КП Беларусь

«В долг оставлял якобы дорогие часы». Хитрый мошенник обманул на 450 рублей в Могилеве

Мужчину сейчас ищут
Павел МИЦКЕВИЧ
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Судя по всему, часы были подделкой известной швейцарской серии RADO JubileСудя по всему, часы были подделкой известной швейцарской серии RADO Jubile
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В Могилеве ищут подозреваемого в мошенничестве и устанавливают обстоятельства преступления. Известно, что по вечерам 16 и 17 февраля по-богатому одетый мужчина, личность которого пока не установлена, заходил в кафе и просил работников заведений дать деньги в долг, чтобы срочно оплатить штраф за совершенное ДТП.

- Мужчина обещал вернуть долг в тот же день, а в залог оставлял якобы дорогие часы - каждый раз одинаковой модели. Таким образом неизвестному удалось завладеть деньгами трех потерпевших на общую сумму 450 рублей, - рассказали в Следственном комитете.

Там добавили, что уже возбуждено уголовное дело за мошенничество, сейчас проводятся оперативно-разыскные и следственные действия, чтобы установить личность подозреваемого и найти его.

Судя по всему, часы были подделкой известной швейцарской серии RADO Jubile.

- Если вы располагаете информацией об изображенном на фото мужчине, сообщите об этом по телефону 8 (029) 399-21-92, - обратились к гражданам следователи и подчеркнули, что анонимность гарантируется.

В Могилеве ищут этого мошенника

В Могилеве ищут этого мошенника

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