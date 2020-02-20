2020-02-20T14:19:58+03:00
Общество
КП Беларусь

Нацаэропорт «Минск» и WizzAir договорились о приходе лоукостера в Беларусь

А «Белавиа» рассматривает возможность открыть лоукост-направления из областных центров
Павел МИЦКЕВИЧ
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WizzAir намерен прийти в БеларусьWizzAir намерен прийти в БеларусьФото: Павел МИЦКЕВИЧ
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По всем главным позициям Национальный аэропорт «Минск» и венгерская авиа-компания WizzAir договорились о приходе этого лоукостера в Беларусь. Когда известная авиа-компания начнет летать в Минск, сейчас решает ее руководство.

Уже в ближайшие дни в Департаменте по авиации планируют провести переговоры с послом Венгрии, сообщил директор Департамента по авиации Минтранса Артем Сикорский. Пока речь идет о маршруте «Будапешт - Минск», передает БелаПАН.

В то же время национальная авиакомпания «Белавиа» рассматривает возможность открыть лоукост-направления из областных центров страны с 2021 года. Для полетов внутри страны планируется задействовать лайнер Embraer E195-E1.

А пока авиакомпания приобретает три новых Embraer E195-E2, который рассчитан на перевозку 125 пассажиров в двухклассной конфигурации. Эти лайнеры нового поколения в первую очередь будут эксплуатироваться на таких маршрутах, как Лондон, Барселона, Нур-Султан, Мюнхен, Париж, Сочи и Амстердам.

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Нацаэропорт «Минск» и WizzAir договорились о приходе лоукостера в Беларусь
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