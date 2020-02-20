20.02.2020 в Беларуси расписались 120 пар

А 22 февраля поженятся 108 пар, в том числе распишутся белоруска с гражданином Ирака

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Сразу 122 пары молодоженов подали в ЗАГСы Минска заявления с просьбой зарегистрировать их брак в «круглую дату» - 20.02.2020. Из них 35 пар пожелали провести торжественную церемонию во Дворце гражданских обрядов.

Предыдущая дата 02.02.2020 была совсем не популярной у молодоженов - наверное, потому что приходилась на воскресенье. В этот день в белорусской столице зарегистрировались всего 14 пар. Ну а День святого Валентина, 14 февраля, остается вне конкуренции. В День всех влюбленных брак зарегистрировали в Минске 165 пар.

Следующим днем, частичным палиндромом, станет 22 февраля. Тем более, это суббота - традиционный «свадебный день», и 22.02.2020 в Минске зарегистрируют брак 108 пар молодоженов. Одной из таких пар станет интернациональный союз - между белоруской и гражданином Ирака