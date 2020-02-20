Нефть для Беларуси привезут еще два танкера - откуда, пока неизвестно

Нефть для Беларуси привезут еще два танкера. Фото: teknoblog.ru

Каждый доставит в порт Клайпеды по 85 тыс. тонн сырья

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Нефть для Беларуси везут два танкера. Их должен принять порт в Клайпеде. В Литве проведут перевалку и направят сырье по железной дороге в Беларусь. Напомним, ранее один танкер приплыл из Норвегии - там Беларусь купила около 80 тыс. тонн нефти. Сырье поставили на Новополоцкий нефтеперерабатывающий завод.

Откуда танкеры плывут сейчас - пока не сообщается, информация об этом держится в секрете. В «Белнефтехиме» лишь кратко прокомментировали новость, которую ранее распространили литовские СМИ, и подтвердили информацию. Откуда придет нефть, а также названия танкеров "Белнефтехим" обещает уточнить позже, передает БелаПАН.

Ожидается, что два танкера доставят по 85 тыс. тонн нефти каждый.

Ранее гендиректор нефтеперерабатывающего завода «Нафтан» в Новополоцке хорошо отзывался о норвежской нефти и заявил, что дальнейшие перспективы переработки нефти Johan Sverdrup будут зависеть от результатов переработки первой партии.