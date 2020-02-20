В Беларуси стало слишком много зубров: они наносят ущерб в сотни тысяч рублей

В Беларуси стало слишком много зубров Фото: Павел МАРТИНЧИК

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20 февраля в Гродненском районе прошло совещание на тему популяции европейского зубра в Беларуси. Встречу организовали в деревне Озеры, в окрестностях которой в нескольких стадах живут около 400 зубров. А всего в Беларуси сейчас обитает около 2 тыс. особей.

Проблема состоит в том, что некоторые популяции зубров сильно разрослись. На территории в Озерах, где они проживают, не хватает кормовой базы, цитирует министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Андрея Худыка belta.by.

В итоге страдают посевы местного и соседних хозяйств. Экономический урон исчисляется сотнями тысяч рублей. А на содержание зубров каждый год приходится тратить больше 100 тыс. долларов.

Животных зимой подкармливают, но они все равно предпочитают выходить на поля. Земли хозяйства вынуждены ограждать сигнальной лентой, использовать газовые пушки для отпугивания зубров.

Одно из возможных решений проблемы - расселение популяции, а также передача части зубров охотничьим хозяйствам.