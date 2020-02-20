В России заявили, что не оправдывали священника Киреева, осужденного в Беларуси Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Однако, по неофициальной информации, священник оказался на свободе из-за правовых коллизий

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Апелляционная инстанция Ленинградского областного суда отказала в признании и исполнении приговора Беларуси в отношении священника Николая Киреева на территории РФ. Такую информацию опубликовала 20 февраля пресс-служба Ленинградского областного суда России. Там подчеркнули, что информация об освобождении священника из-под стражи, «является недостоверной, полученной от неизвестного источника».

Об этом в суде рассказали «в связи с многочисленными публикациями в СМИ новости о постановлении в отношении Киреева оправдательного приговора». В областном суде объяснили, что отменли постановление суда первой инстанции «в связи с существенным нарушением уголовно-процессуального закона РФ.

То есть, в признании и исполнении в отношении батюшки приговора, оглашенного в Беларуси, на территории России отказали. Таким образом, оправдательный приговор в отношении Киреева не выносился, подчеркнули в суде.

Что произошло по факту - так и остается не ясным, однако по неофициальной информации священник оказался на свободе из-за правовых коллизий.

Напомним, 39-летнего Киреева задержали в Витебске. Священника сняли с автобуса, который отправлялся в Санкт-Петербург. Вместе с ним из автобуса вывели двух женщин. По информации правоохранительных органов, священник познакомился с женщинами в сети и уговорил их поехать в Россию, чтобы там зарабатывать проституцией.

В ноябре 2017 года суд Железнодорожного района Витебска приговорил Николая Киреева к 5,5 года лишения свободы в колонии усиленного режима. В 2019 году священника отправили отбывать наказание в Россию >