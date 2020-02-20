2020-02-20T18:28:05+03:00
Экономика
КП Беларусь

Беларусь продает «Горизонт», «Гомсельмаш» и еще 11 предприятий

Знаковые заводы и предприятия внесли в список приватизаций на 2020 год, но он еще не окончательный
Надежда БУТОВИЧ
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Министерства предлагают предприятия для приватизации, формируя пакет с предварительными предложениями для инвесторов.Министерства предлагают предприятия для приватизации, формируя пакет с предварительными предложениями для инвесторов.Фото: Надежда БУТОВИЧ
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В Беларуси сформирован ежегодный список предлагаемых для приватизации на текущий год предприятий и организаций, сообщило БелаПАН со слов Андрея Гаева, главы Госкомитета по имуществу.

Правда, в беседе 20 февраля руководитель Комитета подчеркнул, что это не план приватизации, а именно список.

– Плановой приватизации в Беларуси нет, это проводимая ежегодно работа. То есть список сформированных предварительно предложений от республиканских органов управления. Данный перечень предназначен для работы с потенциальными инвесторами, что позволяет увидеть и узнать предложения министерств и органов владельческого надзора, – пояснил представитель Госкомитета по имуществу.

Также и условия, на которых могут быть приватизированы предприятия лишь предварительные. В 2020 году статус приватизированных могут обрести «Горизонт», «Калинка», «Гомсельмаш» – самые крупные заводы из списка, в котором всего 13 «номеров». В марте перечень предприятий может быть расширен, еще ожидаются предложения от ряда министерств.

– Самая крупная приватизационная сделка, состоявшаяся в 2019 году – продажа «Савушкиному продукту» молочного комбината в Барановичах. Всего же при содействии Белорусской валютно-фондовой биржи в прошлом году реализованы 11 акционных пакетов, среди которых два пакета – акции республиканского уровня, а еще три – из коммунальной собственности, последние, коммунальные, сделки совершались посредством биржи впервые, – вспомнил Гаев.

На данный момент, на завершающем этапе находится работа по президентскому указу о продаже миноритарных пакетов акций пяти республиканских ОАО. В Госимуществе подчеркнули, что речь идет о пакетах не превышающих 25 процентов. И это предприятия, которые сейчас переживают либо реорганизацию, либо ликвидацию.

В марте пакет указа будут обсуждать в Совмине.

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