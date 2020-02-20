Курс валют в Беларуси на 20 февраля: доллар снова поднимает голову

С начала февраля валютная корзина приплюсовала более 2%. Фото: Надежда БУТОВИЧ

«Зеленые» пошли в рост, а рубли РФ и евро – стали дешеветь

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Неделю назад курс долларов в Беларуси достиг 4-летнего максимума и все заволновались. Но потом «зеленые» притормозили рост, и у белорусов появилась возможность выдохнуть. Однако в четверг, 20 февраля, на очередных торгах валюта США снова пошла в рост.

Актуальный курс валют опубликовали на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи. Если обобщить итоги торгов, то из всех основных валют «поднял голову» только доллар, европейская валюта и рубль РФ немного «похудели».

Детально курс следующий. «Зеленые» прибавили 0,0008 рубля и стоимость составила 2,2048 белорусского рубля за один доллар. Евро, как говорилось выше, подешевели: минус 0,0018 белрубля и итоговые 2,3787 за один европейский дензнак. Сотня российских рублей потеряла 0,0057 белорусского рубля и теперь стоит 3,4581 рубля.

В итоге валютная корзина потеряла 0,11 процента. Однако с начала февраля результат все равно с «прибавлением» 2,19 процента.