2020-02-20T19:27:40+03:00
Происшествия
КП Беларусь

«Мама, я тону!»: рыбак провалился под лед, но успел позвонить матери

ЧП произошло на территории Ушачского района
Надежда БУТОВИЧ
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Мужчина провалился под лед, когда выбирался с лодкой на берег. Фото: МЧС.Мужчина провалился под лед, когда выбирался с лодкой на берег. Фото: МЧС.
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В четверг, 20 февраля, на Витебщине едва не погиб 29-летний мужчина. Об инциденте проинформировали в пресс-службе областного УМЧС.

Несчастный случай произошел на озере Черствятском недалеко от деревни Апанасковичи, что в Ушачском районе. Утром, примерно в 09.35 часов, в МЧС позвонила женщина и сообщила, что ее сын-рыбак тонет.

– Прибывшие по вызову спасатели увидели на водоеме в 50 метрах от берега мужчину. Рыбак из-последних сил держался за резиновую лодку. Сельчанина вытащили на берег сотрудники МЧС с помощью спасательных веревки и круга. Спасенного передали медикам, – пояснили в пресс-службе.

Выяснилось, что молодой мужчина в тот день рыбачил на озере с лодки. Но выбираясь на берег, он двигался по озеру и провалился под лед. Рыбаку повезло, что он не только успел ухватиться за надувную лодку, но еще и смог позвонить своей матери и попросить о помощи. Сейчас мужчина находится в больнице, у него было диагностировано общее переохлаждение.

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