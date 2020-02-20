2020-02-20T19:50:33+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Брестчанин вместо смарт-часов за 100 рублей высылал обманутым покупателям дешевые батарейки

Мошенник обманул минимум четырех человек, торгуя в соцсетях
Надежда БУТОВИЧ
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Заплатив за умные часы, покупатели получили обычные батарейки. Фото: pixabay.com.Заплатив за умные часы, покупатели получили обычные батарейки. Фото: pixabay.com.
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В милицию Бреста обратились несколько потерпевших. Ими оказались два минчанина, которые, заказав на одной из торговых площадок в сети дорогие смарт-часы, оказались у «разбитого корыта». Подробности сообщили в пресс-службе МВД.

– В ходе следствия выяснилось, что мошенник после полной оплаты «товара», чтобы ввести покупателей в заблужденияе все-таки сделал отправку. Однако вместо элитного гаджета, в посылке были дешевые батарейки, – рассказали правоохранители.

К тому моменту, когда подлог был разоблачен, продавец испарился: удалил страницы с товаром, не отвечал на звонки.

– В махинациях подозревается безработный ранее судимый брестчанин. Известно, что на его «удочку» с часами попались не менее четырех человек. Следствие продолжается, – добавили в пресс-службе.

Против мужчины возбуждено уголовное дело, материалы которого отправлены в СК на правовую оценку.

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