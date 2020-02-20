«Белнефтехим» раскрыл секрет о происхождении нефти, которую для Беларуси привезут в Литву два танкера

Танкеры с нефтью для Беларуси будут в Литве в марте. Фотоиллюстрация: pixabay.com.

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Ранее «Комсомолка» сообщала о «таинственных» танкерах с нефтью для Беларуси, которые должны прибыть в порт Клайпеды в марте. Такую информацию распространили в литовских СМИ, а в «Беларуснефти» решили придержать информацию о стране-поставщике «черного золота».

К вечеру 20 феврале, в компании раскрыли секрет нефтяных поставок. Об этом проинформировала belta.by со ссылкой на пресс-службу Белорусского госконцерна по нефти и химии.

– Состоялась покупка 160 тысяч тонн российской нефти через трейдеров без премии, – объяснили в «Белнефтехиме».

Также в концерне добавили, что во время осуществления сделки учитывалось и короткое время поставок, заявленное трейдерами. Сумму контрактов предпочли сохранить в коммерческой тайне.

– Единственное, что отметим, на этих поставках даже и без премии российский ресурсовладелец мог бы получить гораздо большую прибыль, – уточнили в компании.

Как ранее сообщалось, в Клайпеду нефтяные танкеры прибудут в марте.