«Белнефтехим» раскрыл секрет о происхождении нефти, которую для Беларуси привезут в Литву два танкера
Ранее «Комсомолка» сообщала о «таинственных» танкерах с нефтью для Беларуси, которые должны прибыть в порт Клайпеды в марте. Такую информацию распространили в литовских СМИ, а в «Беларуснефти» решили придержать информацию о стране-поставщике «черного золота».
К вечеру 20 феврале, в компании раскрыли секрет нефтяных поставок. Об этом проинформировала belta.by со ссылкой на пресс-службу Белорусского госконцерна по нефти и химии.
– Состоялась покупка 160 тысяч тонн российской нефти через трейдеров без премии, – объяснили в «Белнефтехиме».
Также в концерне добавили, что во время осуществления сделки учитывалось и короткое время поставок, заявленное трейдерами. Сумму контрактов предпочли сохранить в коммерческой тайне.
– Единственное, что отметим, на этих поставках даже и без премии российский ресурсовладелец мог бы получить гораздо большую прибыль, – уточнили в компании.
Как ранее сообщалось, в Клайпеду нефтяные танкеры прибудут в марте.
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