«Кітай змагайся, Ухань трымайся!»: На Национальной библиотеке Беларуси пустили бегущую строку с ободрениями
В Минске появился наглядный символ поддержки со стороны белорусского народа в адрес Китая. Об этом 20 февраля сообщили в официальном Телеграме «ATN_News».
На видео, которое опубликовал ресурс, бегущая строка с ободряющими словами, которую запустили на фасаде Национальной библиотеки Беларуси.
«Кітай змагайся, Ухань трымайся, Беларусь з табою!», – отображает строка на белорусском языке. Следом надпись дублируется на китайском языке. Так Беларусь поддержала дружественный Китай в борьбе с коронавирусом.
От «уханьской пневмонии», как ранее сообщала «Комсомолка», скончались 2128 человек, число заболевших во всем мире превысило 75,7 тысячи. При этом свыше 16 300 человек полностью излечились о коронавируса и даже выписались из учреждений здравоохранения.
Напомним, Беларусь поддержала Китай не только на словах, но отправила два самолета с необходимым гуманитарным грузом: медпрепаратами, масками, халатами, перчатками и т.д.
На Национальной библиотеке Беларуси запустили бегущей строкой слова поддержки китайскому народу..
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