«Кітай змагайся, Ухань трымайся!»: На Национальной библиотеке Беларуси пустили бегущую строку с ободрениями

Бегущая строка на Нацбиблиотеке в поддержку Китая. Фото: стоп-кадр.

Обращение на двух языках: белорусском и китайском [видео]

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В Минске появился наглядный символ поддержки со стороны белорусского народа в адрес Китая. Об этом 20 февраля сообщили в официальном Телеграме «ATN_News».

На видео, которое опубликовал ресурс, бегущая строка с ободряющими словами, которую запустили на фасаде Национальной библиотеки Беларуси.

«Кітай змагайся, Ухань трымайся, Беларусь з табою!», – отображает строка на белорусском языке. Следом надпись дублируется на китайском языке. Так Беларусь поддержала дружественный Китай в борьбе с коронавирусом.

От «уханьской пневмонии», как ранее сообщала «Комсомолка», скончались 2128 человек, число заболевших во всем мире превысило 75,7 тысячи. При этом свыше 16 300 человек полностью излечились о коронавируса и даже выписались из учреждений здравоохранения.

Напомним, Беларусь поддержала Китай не только на словах, но отправила два самолета с необходимым гуманитарным грузом: медпрепаратами, масками, халатами, перчатками и т.д.