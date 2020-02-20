2020-02-20T20:58:38+03:00
Минск
КП Беларусь

«Кітай змагайся, Ухань трымайся!»: На Национальной библиотеке Беларуси пустили бегущую строку с ободрениями

Обращение на двух языках: белорусском и китайском [видео]
Надежда БУТОВИЧ
Поделиться:
Бегущая строка на Нацбиблиотеке в поддержку Китая. Фото: стоп-кадр.Бегущая строка на Нацбиблиотеке в поддержку Китая. Фото: стоп-кадр.
Изменить размер текста:

В Минске появился наглядный символ поддержки со стороны белорусского народа в адрес Китая. Об этом 20 февраля сообщили в официальном Телеграме «ATN_News».

На видео, которое опубликовал ресурс, бегущая строка с ободряющими словами, которую запустили на фасаде Национальной библиотеки Беларуси.

«Кітай змагайся, Ухань трымайся, Беларусь з табою!», – отображает строка на белорусском языке. Следом надпись дублируется на китайском языке. Так Беларусь поддержала дружественный Китай в борьбе с коронавирусом.

От «уханьской пневмонии», как ранее сообщала «Комсомолка», скончались 2128 человек, число заболевших во всем мире превысило 75,7 тысячи. При этом свыше 16 300 человек полностью излечились о коронавируса и даже выписались из учреждений здравоохранения.

Напомним, Беларусь поддержала Китай не только на словах, но отправила два самолета с необходимым гуманитарным грузом: медпрепаратами, масками, халатами, перчатками и т.д.

На Национальной библиотеке Беларуси запустили бегущей строкой слова поддержки китайскому народу..

Еще больше материалов по теме: «Вспышка коронавируса в Китае»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Видеофакт. Житель Полоцка припрятал дома артиллерийские снаряды, гранаты и противотанковые мины
«Кітай змагайся, Ухань трымайся!»: На Национальной библиотеке Беларуси пустили бегущую строку с ободрениями
«Белнефтехим» раскрыл секрет о происхождении нефти, которую для Беларуси привезут в Литву два танкера
Брестчанин вместо смарт-часов за 100 рублей высылал обманутым покупателям дешевые батарейки
«Мама, я тону!»: рыбак провалился под лед, но успел позвонить матери
Курс валют в Беларуси на 20 февраля: доллар снова поднимает голову
Беларусь продает «Горизонт», «Гомсельмаш» и еще 11 предприятий
В России заявили, что не оправдывали священника Киреева, осужденного в Беларуси
В Беларуси стало слишком много зубров: они наносят ущерб в сотни тысяч рублей
Нефть для Беларуси привезут еще два танкера - откуда, пока неизвестно
20.02.2020 в Беларуси расписались 120 пар
Нацаэропорт «Минск» и WizzAir договорились о приходе лоукостера в Беларусь
«В долг оставлял якобы дорогие часы». Хитрый мошенник обманул на 450 рублей в Могилеве
Был трезв и нанес ущерб на 32 тысячи рублей: в Бресте расследовали дело парня, который топором разгромил гипермаркет
«За Радзіму!» МИД Беларуси подготовил стикеры ко Дню родного языка
Перепись населения: Минск стал 2-миллионным городом
«Никаких действий не требуется». МЧС сегодня рассылает эсэмэски
Беларусь повысила тариф на транспортировку российской нефти
Крутой: на «Евровидение» от России мог бы поехать Тима Белорусских
Коран и меч: какими подарками обменялись Лукашенко и президент Египта
В гомельских магазинах бумажные пакеты продают в два раза дороже полиэтиленовых
Как в 90-х: В Воложинском районе пятеро парней всю ночь возили знакомого по лесам, выбивая несуществующий долг
Молодечненец убирался на чердаке и нашел ружье прадеда, умершего 30 лет назад
Посмотрите, как в Могилеве двое парней едва не разбились, дрифтуя на угнанной «копейке»
В Дрогичинском районе сын-рыбак на надувной лодке утонул на глазах отца
В Березовском районе УАЗик съехал с дороги и влетел в дерево: трое пострадавших
Минчанин обналичил карточку друга, когда тот умер. Наследники заявили в милицию
На военные сборы под Витебском вызвали председателей шести облисполкомов, главу Минска и их замов