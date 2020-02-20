2020-02-20T21:21:08+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Видеофакт. Житель Полоцка припрятал дома артиллерийские снаряды, гранаты и противотанковые мины

Взрывоопасные предметы собирался потом сдать на металлолом
Надежда БУТОВИЧ
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Мужчина вздымал живицу в лесу и под ней находил боеприпасы времен ВОВ. Фото: стоп-кадр.Мужчина вздымал живицу в лесу и под ней находил боеприпасы времен ВОВ. Фото: стоп-кадр.
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На днях правоохрателями в Полоцком районе у сельчанина был обнаружен целый арсенал взрывоопасных находок времен ВОВ. Об этом проинформировала пресс-служба УВД Витебского облисполкома.

Склад с боеприпасами у 31-летнего жителя одной из деревень изъяли 18 февраля в квартире. В домашнем «военскладе» сельчанин хранил: два артиллерийских взрывателя, гранату Ф1, корпус артиллерийского снаряда 76-миллиметрового калибра, части корпуса противотанковых мин, составляющие магазина автомата «МП40» и пистолета-пулемета «Шпагина», хвостовой стабилизатор минометной мины, составные части винтовок.

– Во время изъятия выяснилось, что и этот обширный арсенал – далеко не все, чем смог запастись подозреваемый. В частном доме еще в одной деревне мужчина припрятал еще минометную мину, артиллерийский снаряд 37-миллиметрового калибра, два артиллерийских взрывателя, и 2,5 десятка патронов с охотничьим ружьем, – добавили в пресс-службе.

В милиции полочанин рассказал, что боеприпасы собрал в лесном массиве, когда работал вздымщиком живицы на одном из предприятия райцентра. Находки думал позже сдать как металлолом.

Изъятое взорвали специалисты саперно-пиротехнической группы войсковой части 5530. Против фигуранта возбуждено уголовное дело.

Арсенал времен ВОВ обнаружен у жителя Полоцкого района. 18.02.2020г..

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