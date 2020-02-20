Видеофакт. Житель Полоцка припрятал дома артиллерийские снаряды, гранаты и противотанковые мины
На днях правоохрателями в Полоцком районе у сельчанина был обнаружен целый арсенал взрывоопасных находок времен ВОВ. Об этом проинформировала пресс-служба УВД Витебского облисполкома.
Склад с боеприпасами у 31-летнего жителя одной из деревень изъяли 18 февраля в квартире. В домашнем «военскладе» сельчанин хранил: два артиллерийских взрывателя, гранату Ф1, корпус артиллерийского снаряда 76-миллиметрового калибра, части корпуса противотанковых мин, составляющие магазина автомата «МП40» и пистолета-пулемета «Шпагина», хвостовой стабилизатор минометной мины, составные части винтовок.
– Во время изъятия выяснилось, что и этот обширный арсенал – далеко не все, чем смог запастись подозреваемый. В частном доме еще в одной деревне мужчина припрятал еще минометную мину, артиллерийский снаряд 37-миллиметрового калибра, два артиллерийских взрывателя, и 2,5 десятка патронов с охотничьим ружьем, – добавили в пресс-службе.
В милиции полочанин рассказал, что боеприпасы собрал в лесном массиве, когда работал вздымщиком живицы на одном из предприятия райцентра. Находки думал позже сдать как металлолом.
Изъятое взорвали специалисты саперно-пиротехнической группы войсковой части 5530. Против фигуранта возбуждено уголовное дело.
Арсенал времен ВОВ обнаружен у жителя Полоцкого района. 18.02.2020г..
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