В Слуцком районе на пожаре сгорел мужчина

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Правоохранителями Слуцкого района проводится проверка обстоятельств гибели 61-летнего мужчины. Об этом пресс-служба Следственного комитета проинформировала в официальном канале в Телеграме.

Сообщается, что трагедия случилась в четверг, 20 февраля. Утром во время ликвидации пожара частного дома в агрогородке Лучники сотрудниками МЧС было обнаружено обгоревшее тело мужчины. Погибшим оказался хозяин дома.

О криминальных причинах гибели сельчанина на пожаре пока не сообщается. Однако в СК уточнили, что следственно-оперативная группа осмотрела место смертельного происшествия, проведены следственные действия. На данный момент отрабатывается несколько версий пожара, одна из них – неосторожность при курении.

Как сообщали в пресс-службе УМЧС Минской области в минувшие сутки произошел еще один пожар в Воложинском районе. Там, к счастью, удалось избежать человеческих жертв.