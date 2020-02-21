В Барановичах пьяный во сне задушил своего маленького сына

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В микрорайоне Боровки города Барановичи 20 февраля погиб трехмесячный ребенок. Как сообщает «Наш край», трагедия случилась в многодетной семье - кроме погибшего малыша, в семье еще четверо детей.

По информации издания, мать по делам уехала из дома, а когда вернулась, обнаружила своего супруга спящим. Нетрезвый мужчина своим телом придавил малыша. Женщина вызвала скорую помощь и милицию. Медики констатировали смерть ребенка. Мужчину задержали, правоохранительные органы проводят проверку по факту смерти ребенка.

- 20 февраля 32-летний житель Барановичей находился по месту жительства со своим трехмесячным сыном. Его супруга в это время повезла старшего ребенка в Минск на прием к врачу. Вернувшись домой примерно в 15.15, женщина обнаружила мужа спящим на диване. Подняв мужчину, она обнаружила под ним ребенка без признаков жизни, - рассказал официальный представитель УСК по Брестской области Дмитрий Иванюк.

В выдыхаемом мужчиной воздухе нашли 1,4 промилле алкоголя, уточнил Дмитрий Иванюк.

В то же время в Речице суд начинает рассмотрение дела об отце-истязателе: мужчина жестоко избил восьмилетнюю дочь за то, что та принесла из школы не принадлежащую ей книгу.