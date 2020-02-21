В Гродно поймали россиянина-трафикера, он вез белоруску за границу, чтобы она работала в секс-бизнесе

В Гродно задержали мужчину, который пытался увезти за границу женщину для занятия проституцией. Фото: кадр из видео МВД.

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44-летнего россиянина задержали 19 февраля в Гродно. Мужчина в интернете познакомился с девушкой и предложил ей уехать за пределы Беларуси, чтобы работать в секс-бизнесе. Трафикер уговорил девушку, заверив ее, что, занимаясь проституцией, она будет много зарабатывать, жить в комфортных условиях и будет в абсолютной безопасности.

-Оперативники при помощи сотрудников ГАИ и бойцов ОМОНа задержали трафикера на выезде из областного центра в направлении трассы М6, - рассказала пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова. – Следователями дана правовая оценка, возбуждено уголовное дело.

Несколькими днями ранее вербовщик из Воронежа пытался вывезти из страны 19-летнюю могилевчанку для занятия проституцией.

Тем временем в России отменили приговор Николаю Кирееву, который в 2017 году был осужден в Беларуси за попытку вывезти двух женщин для работы в сфере секс-услуг. Николай Киреев – гражданин России, православный священнослужитель. Его приговорили к 5,5 годам лишения свободы, потом срок сократили по амнистии. Киреев отсидел 2,5 года, и его отправили отбывать наказание в России, но суд Ленобласти признал приговор, вынесенный в Беларуси, недействительным.