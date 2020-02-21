2020-02-21T10:29:43+03:00
Общество
КП Беларусь

Камерунец и камерунка прикинулись французом и англичанкой, чтобы поступить в вуз в Беларуси. А еще у них были деньги поддельные

Пару задержали в национальном аэропорту «Минск», когда они прилетели из Стамбула
Наталья ПАРТОЛИНА
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Двое из Камеруна хотели въехать в Беларусь с чужими паспортами. Фото: Госпогранкомитет.Двое из Камеруна хотели въехать в Беларусь с чужими паспортами. Фото: Госпогранкомитет.
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В Минске в национальном аэропорту пограничники задержали мужчину и женщину с чужими паспортами. У женщины был паспорт на имя гражданки Великобритании, а у мужчины – на имя гражданина Франции.

Оказалось, что у обоих были действительные национальные паспорта. И мужчина, и женщина – граждане Камеруна. У мужчины с собой было 70 стодолларовых купюр. Деньги, предположительно, поддельные, сообщает пресс-служба Госпогранкомитета.

Камерунцы объяснили, что они приехали в Беларусь, чтобы учиться здесь в одном из вузов. Обоим задержанным по 36 лет.

В отношении мужчины и женщины начат административный процесс за незаконное пересечение Государственной границы Беларуси. С купюрами работают эксперты.

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