Камерунец и камерунка прикинулись французом и англичанкой, чтобы поступить в вуз в Беларуси. А еще у них были деньги поддельные
В Минске в национальном аэропорту пограничники задержали мужчину и женщину с чужими паспортами. У женщины был паспорт на имя гражданки Великобритании, а у мужчины – на имя гражданина Франции.
Оказалось, что у обоих были действительные национальные паспорта. И мужчина, и женщина – граждане Камеруна. У мужчины с собой было 70 стодолларовых купюр. Деньги, предположительно, поддельные, сообщает пресс-служба Госпогранкомитета.
Камерунцы объяснили, что они приехали в Беларусь, чтобы учиться здесь в одном из вузов. Обоим задержанным по 36 лет.
В отношении мужчины и женщины начат административный процесс за незаконное пересечение Государственной границы Беларуси. С купюрами работают эксперты.
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