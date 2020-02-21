Под Минском открывают экорынок: возможно, фермерам разрешат торговать там с машин

Под Минском фермеры смогут продавать свою продукцию на экорынке. Фото: Наталья ПАРТОЛИНА

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Под Минском в первом полугодии откроют экорынок. Об этом пишет belta.by со ссылкой на председателя Миноблисполкома Александра Турчина. Экорынок стоят в деревне Валерьяново. Предварительно уже заключаются договоры с хозяйствами, которые готовы постоянно поставлять продукцию на экорынок.

Поставщикам обещают комфортную цену на аренду, а с теми фермерами, кто не может позволить себе на рынке поставить постоянного продавца, возможно, будет работать компания-закупщик. Еще предполагается совсем демократический вариант - разрешить фермерам продавать продукты прямо с машин.

Четырехэтажный комплекс строится по указанию президента. Там будет продаваться фермерская продукция – молоко, мясо, овощи, фрукты.