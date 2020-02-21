2020-02-21T12:08:27+03:00
Общество
КП Беларусь

Грузовик с посылками для несуществующих людей вез через белорусскую границу россиянин

Таможня: «Под видом почтовых отправлений перевозили коммерческую партию товара»
Наталья ПАРТОЛИНА
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Несуществующие люди послали несуществующим людям грузовик посылок. Фото: ГТК.Несуществующие люди послали несуществующим людям грузовик посылок. Фото: ГТК.
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В пункте пропуска Бенякони белорусские таможенники обратили внимание на грузовик, который вез почтовые отправления в Россию. В посылках для россиян были сувениры, елочные игрушки, одежда. Оказалось, что все это ехало к «мертвым душам» от таких же «мертвых душ» - указанных на посылках получателей и отправителей не существует. А часть товара вообще не была заявлена в документах.

- Под видом почтовых отправлений российский перевозчик незаконно перемещал коммерческую партию товара стоимостью более 23 тысяч рублей, - рассказали в пресс-службе Государственного таможенного комитета. - Начат административный процесс, материалы дела переданы в суд, незаконно перемещаемый товар обращен в доход государства.

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