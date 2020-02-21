В Брестском районе лиса рыла нору и выкопала человеческие кости

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Около деревни Томашовка Брестского района нашли костные останки. Человеческие кости заметил пограничник, сообщает belta.by со ссылкой на официального представителя Государственного комитета судебных экспертиз по Брестской области Татьяну Коток.

Следственно-оперативная группа обследовала место. Оказалось, что останки человека лежат возле лисьей норы. Предположительно, лиса выкопала их, когда рыла нору. Эксперты предварительно установили, что смерть человека, которому принадлежат останки, наступила более 70 лет назад. Возможно, кости принадлежат не одному человеку. Над установлением этого сейчас работают эксперты.

Недалеко от того места, где нашли останки, стоит обелиск в память о жертвах фашистов 1941 - 1945 годов.