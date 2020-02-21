Александр Лукашенко после телефонного разговора с Путиным: «Россия готова нам сохранить финансовый уровень по нефти прошлого года»

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Сегодня Александр Лукашенко и Владимир Путин общались по телефону. Белорусский президент рассказал об этом разговоре на встрече с губернатором Архангельской области РФ Игорем Орловым. Александр Лукашенко извинился за небольшое опоздание на встречу, сославшись на то, что ему позвонил президент России Владимир Путин.

- Президент России позвонил (вы знаете, что у нас иногда возникают споры по отдельным вопросам). Он внес предложение, чтобы мы над ним подумали, в том числе и по поставкам нефти в Беларусь. Мы, конечно, сейчас (это неожиданное было предложение) пытаемся просчитать его. Но это, наверное, не имеет значения. Потому что товар российский. Россия может продавать его по справедливым ценам, может продавать не по справедливым. Потому что монополист. Мы ни от кого больше нефть не получали. То же самое и по газу, - цитирует главу государства официальный сайт президента Беларуси.

По словам Александра Лукашенко, Путин «предложил формулу посчитать, сколько мы от уменьшения таможенной пошлины в 2020 году потеряем к уровню прошлого года».

- Если мы получали в прошлом году от пошлины $1 млрд, допустим, а в этом году за счет снижения этой самой пошлины (она же все время снижается) получим $700 млн. Он сказал: мы $300 млн компенсируем. В том числе за счет премий компаниям, - рассказал подробности телефонного разговора с Путиным Александр Лукашенко.

- Такое предложение. Это хоть какой-то путь к развязке споров. По нефти вопрос стоит так, что Россия готова нам сохранить финансовый уровень по нефти прошлого года. Хоть какое-то движение вперед. Мы сейчас посчитаем это все. Но счет этот практически не имеет никакого значения. Потому что другого варианта пока нет со стороны России. Просили, чтобы мы торговали нефть по мировой цене. Но компании на это не соглашались. К мировой цене они еще просили добавить $12 премии. Потому что у нас, видите ли, маржинальные рынки - Европы, Украины, белорусский рынок, - отметил белорусский президент.

Александр Лукашенко подчеркнул, что маржинальные рынки действительно являются преимуществом Беларуси, в то время как преимущество России - запасы нефти.

Александр Лукашенко добавил, что поручил премьер-министру, чтобы все было рассчитано и, наконец, было достигнуто соглашение по дальнейшей работе в этой области.