Мужчина гнался за маршруткой на такси, чтобы ударить водителя по лицу: на что он обиделся?
В Витебском районе хулиган ударил водителя маршрутного такси кулаком в лицо. Для этого мужчина… догонял маршрутку на такси.
- 43-летний мужчина возвращался домой из Витебска в одну из деревень Витебского района. Он стоял на автобусной остановке, когда мимо проехало маршрутное такси. Мужчина предполагал, что сможет уехать на этой маршрутке, но такси не остановилось - в его маршруте этот остановочный пункт не был предусмотрен, - рассказала официальный представитель УСК по Витебской области Оксана Лазько.
Разозлившись, мужчина вызвал такси. Он обогнал маршрутку, подождал ее на одной из остановок, зашел в салон и ударил водителя кулаком в лицо. Водитель немедленно позвонил в милицию. Когда мужчину задержали, он объяснил, что очень обиделся на водителя, который проехал мимо.
При себе у задержанного была марихуана.
Следственный комитет завершил расследование дела, материалы переданы прокурору для направления в суд.
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