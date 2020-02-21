Мужчина гнался за маршруткой на такси, чтобы ударить водителя по лицу: на что он обиделся?

Маршрутное такси не остановилось, чтобы взять пассажира. Водитель был прав: в его маршруте не было такой остановки

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В Витебском районе хулиган ударил водителя маршрутного такси кулаком в лицо. Для этого мужчина… догонял маршрутку на такси.

- 43-летний мужчина возвращался домой из Витебска в одну из деревень Витебского района. Он стоял на автобусной остановке, когда мимо проехало маршрутное такси. Мужчина предполагал, что сможет уехать на этой маршрутке, но такси не остановилось - в его маршруте этот остановочный пункт не был предусмотрен, - рассказала официальный представитель УСК по Витебской области Оксана Лазько.

Разозлившись, мужчина вызвал такси. Он обогнал маршрутку, подождал ее на одной из остановок, зашел в салон и ударил водителя кулаком в лицо. Водитель немедленно позвонил в милицию. Когда мужчину задержали, он объяснил, что очень обиделся на водителя, который проехал мимо.

При себе у задержанного была марихуана.

Следственный комитет завершил расследование дела, материалы переданы прокурору для направления в суд.